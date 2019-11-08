Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u dağıttı

THY Euroleague 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Olympiakos'a konuk olan Anadolu Efes, mücadeleden 86-67 galip ayrılarak 5. galibiyetini elde etti.

08.11.2019 08:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:55

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Yunan kulübü Olympiakos ile karşılaştı.

Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan Anadolu Efes, 2. periyotta etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Larkin ve Micic'in skorer oyunlarının katkısıyla 10 dakikada 32 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-35 önde gitti.

MICIC VE LARKIN GALİBİYETİ GETİRDİ

Ev sahibi ekip, Anadolu Efes savunmasını Paul ve Printezis'in şutlarıyla geçtiği 3. çeyrekte farkı 9 sayıya (58-67) indirdi. Son 10 dakikada potasında yalnızca 9 sayı gören Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı. Anadolu Efes'i galibiyete, 27 sayı, 5 asistle oynayan Micic ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Larkin taşıdı.

Anadolu Efes, gruptaki 5. galibiyetini, Olympiakos ise 5. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: AA

VİDEO: Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u dağıttı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)

  • GOLOVKİN:
    Fenerin havası bitti artık euro ligin türkiye kralı efes helal olsun ama şununda hakkını verelim çıtayı yükseltip efesli buraya getirende fb oldu.Her yükselişin bir inişi vardır fb onu yaşıyor.Yeni bir kan gerek fenere obradoviç artık bitti........
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.