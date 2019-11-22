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Anadolu Efes deplasmanda Armani Milan'ı devirdi

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda AX Armani Exchange Milan'ı 81-76 mağlup etti.

22.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:09

Basketbolda THY Ligi'nin 10. haftasında , deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange 'ı 81-76 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Lacivert-beyazlı takım, bu galibiyetle iyi başladığı Avrupa Ligi mücadelesinde 10. maçında 8. galibiyetini aldı. Anadolu Efes'in 2 mağlubiyeti bulunuyor.

İtalyan temsilcisi ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Milan Nedovic (Slovenya)

AX Armani Exchange Milan: Roll 8, Rodriguez 11, Micov 10, Tarczewski 6, Scola 3, Shelvin 8, Biligha 5, Nedovic 9, White 8, Brooks 8

Anadolu Efes: Beaubois 10, Micic 6, Simon 6, Singleton 11, Pleiss 14, Larkin 17, Sertaç Şanlı 6, Anderson 3, Peters 8, Doğuş Balbay

1.Periyot: 17-16

Devre: 39-41

3. Periyot: 60-62


Haber Videosu: Anadolu Efes deplasmanda Armani Milan'ı devirdi
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