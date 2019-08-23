Anadolu Efes CEO'su: Vergi dairesi gibi çalışıyoruz

23.08.2019 14:11

Bütçenin en büyük gelir kalemleri arasında yer alan alkollü içeceklerde yılda iki kez artan vergi oranları milyarlarca liralık bir gelir yaratırken, Türkiye'deki alkollü içecek pazarı da hızlı bir şekilde küçülüyor. Son 10 yıldır pazarlama ve sponsorluk faaliyetlerinin yasaklandığı Türkiye'de geçen bu süre boyunca pazar yüzde 30 daralmış durumda. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen, tarıma verilen destekler ve bira üretiminde kullanılan ham maddeler için gerçekleştirilen sürdürülebilir tarım projeleri ile birayı ve yerli üretimi sahiplendiklerini anlatan Anadolu Efes CEO'su Can Çaka, "Bira sektörü 1'e 5'lik bir istihdam yaratıyor. Biranın yüzde 65'i vergiden oluşuyor. Pazarın durumu ile yakınmak yerine bununla yaşamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"VERGİ DAİRESİ GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

"Gelecek Tarımda" projesi kapsamında, biranın ana ham maddelerinden biri olan şerbetçi otunun Türkiye'deki serüvenini hasat alanında aktaran Çaka, piyasaya dair de kısa bir değerlendirmede bulundu. Sözcü'de yer alan habere göre, "Farklı okazyonlarla birayı sahiplenmeye çalışıyoruz. Bugün büyük şehirlerde çok güzel bira içme şansınız var. Bu kültürün devamlılığı için de büyük yatırımlar yaptık. Toplanan vergilerin yüzde 1'i biradan elde ediliyor. Vergi dairesi gibi çalışıyoruz" diye konuşan Çaka, Türkiye kadar regüle bir pazarın başka bir yerde olmadığını, sadece Rusya ve Türkiye'de pazarlama faaliyetlerinde bulunamadıklarını dile getirdi.

YURT DIŞI PAZARI BÜYÜDÜ

Tüm bu şartlar altında son 10 yılda 2 fabrikanın kapandığını anlatan Çaka, özellikle yurt dışında hızlı bir büyümeye imza attıklarını anlattı. Çin'de birkaç kat büyüyen bir operasyonun olduğunu, Avrupa'ya bira ihracatı yaptıklarını dile getiren Çaka, Almanya'ya yılda 4 milyon litre ihracat yaptıklarını aktardı. Orta Doğu ülkelerinde ise alkolsüz biraların tercih edildiğini belirten Çaka, içecek grubu gelirlerinin yüzde 60'ının yurt dışından geldiğini kaydetti.

WWF-Türkiye işbirliğiyle Gelecek Tarımda-Akıllı Tarım projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Can Çaka, 17 adet tescilli maltlık arpa ile 7 adet de şerbetçi otu çeşidine sahip olduklarını söyledi. Anadolu Efes'in şerbetçi otunun Türkiye'deki tek alıcısı, arpanın ise en büyük alıcılarından biri olduğunu vurgulayan Çaka, 8 binden fazla çiftçi ailesinin geçimini sağladığını dile getirdi.

GÜRCİSTAN'A İHRACAT

Bira yapımında kullanılan ve Türkiye'de 40 yıl önce üretime başlanan şerbetçi otunun tek alıcısının Anadolu Efes olduğunu anlatan Çaka, bira alanında yeterli olmak için arpa ve şerbetçi otu üretiminde çiftçi ile işbirliğine gittiklerini aktardı. Tarım bölgelerinde gelecek bulamayan gençlerin göçünün üretimin sürdürülebilirliği alanında da problem yarattığını dile getiren Çaka, Bilecik'te tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçüde şerbetçi otu üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'de akıllı tarım uygulamaları ile dekar başına verimlilikte Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile benzer rakamlara ulaşıldığını kaydeden Çaka, "Burada sorun çiftçi başına üretim yapılan alanın az olması bu da çiftçi gelirlerini etkiliyor. Burada arpa ve şerbetçi otunda kendi çeşitlerimizi veriyoruz. Bu yıl ilk kez ıslah ettiğimiz ürünleri Gürcistan fabrikamıza gönderdik" dedi.