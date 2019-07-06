Amerikalı şarkıcı Madison Beer'dan Fenerbahçe itirafı

Amerikalı şarkıcı Madison Beer, Euroleague'de Fenerbahçe'yi desteklediğini açıkladı. NBA'e ilgisini her fırsatta dile getiren Beer, "Basketbolu izlemeyi ve oynamayı seviyorum. NBA ve Euroleague maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum." dedi.

Euro Times'a konuşan genç şarkıcı, "NBA'de favorim New York Knicks, Euroleague'de ise Fenerbahçe." dedi. 20 yaşındaki ünlü ismi Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunuyor.

(Fanatik)