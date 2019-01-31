Ameliyatla Kadın Olan Selin Ciğerci'den Şaşırtan Açıklama: Gökhan Taşıyıcıdan Çocuk Sahibi Olabilir

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci, önceki gün ünlüler dünyasının " dahi çocuğu " olarak işaret edilen ünlü menajerin "Selim Akar Sorarsa" adlı YouTube programına konuk oldu. Bebek doğuramayacağı için kendisini suçlu hisseden Ciğerci, nişanlısının taşıyıcı anneden çocuk sahibi olabileceğini söyledi.

"GÖKHAN SOSYAL MEDYADAN BANA YÜZ VERMEDİ"

Cinsiyet değiştirdikten sonra bebek sahibi olamayan Selin Ciğerci, katıldığı YouTube kanalında futbolcu Gökhan Çıra ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ciğerci, özel hayatı hakkında şöyle konuştu: "Ben Gökhan ile tanıştığımda 1500 takipçim vardı. Gökhan Selin Ciğerci'nin parasını yiyiyor diyorlar; ben aptal bir kadın değilim ayrıca aşık olduğum erkek içinde her şeyi yapabilirim kimseyi ilgilendirmez. Gökhan ile sosyal medya üzerinden konuşuyorduk ama ilk bana yüz vermedi.

"BENİ CANLI OLARAK GÖRÜNCE 6 AY PEŞİMDEN KOŞTU"

Bir yerde tesadüfen karşılaştıktan sonra beni canlı gördükten sonra 6 ay peşimden koştu. Gökhan benimle birlikte bir hayat kurabilmek için ailesiyle sorun yaşadı. Çünkü birlikteliğimizi ailesi magazinlerden öğrendi. Ama şuan Gökhan'ın ailesi beni çok seviyor bende onlar kendi ailemden ayırt etmiyorum.

"BENİM İÇİN FUTBOL BIRAKTI"

Gökhan benim için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Gökhan'ın futbol aşkı benden önemliydi. Futbol kariyeri benimle olduğu için bitti. Gökhan halı sahada arkadaşlarıyla her maç hazırlığında kramponunu temizlerken onun heyecanını gördüğümde ona bunu yaşattığım için kahroluyorum.

"GÖKHAN SUNİ DÖLLENMEYLE ÇOCUK İSTERSE HAYIR DEMEM"

Gökhan'a bir evlat veremeyeceğim için çok üzülüyorum.Eğer Gökhan yurt dışında suni döllenmeyle bir çocuk isterse ben buna hayır demem.Sadece çocuk büyüyünce her şeyden çok onun psikolojisini çok düşünüyorum.Onu üzerlerse sebep olduğum bu durumdan dolayı kahrolurum."

"SELİN'İ ÇOK SEVİYORUM"

Selin Ciğerci'nin açıklamalarının üzerine konuşan Gökhan Çıra: "Selin'e çok aşığım. Selin'in beni sevmesini çok sevdim.Yanımda olması bana güven verdi. Gerçekten beni çok sevdiğini düşündüğüm için onu çok seviyorum dedi."