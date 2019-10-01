İBB, sorunu 2 şoföre bağlamıştı ama metrobüs sıkıntısı devam ediyor

01.10.2019 08:58

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu. İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde metrobüse akın ederken, Altunizade metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı.

DURAKTA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde metrobüslere akın etti. Altunizade metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşandı. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

"DERSİME GEÇ KALIYORUM"

Metrobüse binmek için sıra bekleyen bir genç, "Bence gereksiz, herkes Marmaray'ı da kullanabilir. Dersime geç kalıyorum ben bunun yüzünden" diye konuştu.

DÜNKÜ AÇIKLAMADA 2 ŞOFÖR SEBEP GÖSTERİLMİŞTİ

Öte yandan metrobüs duraklarında yaşanan yoğunlukla ilgili dün İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "İstanbul'da bu sabah 07:59'da Metrobüs hattının Avcılar İBB Sosyal Tesisler İstasyonu'nda bir araç arıza yapmıştır. 08:00'de denetim amiri istasyona intikal etmiş, tek yönlü geçiş verilmeye başlanmıştır. 08:04 tekli geçiş sırasında işareti yanlış algılayan 2 otobüs şoförü, konvoydan çıkarak hattın iki yönlü kapanmasına sebep olmuştur. 08:14'te yapılan müdahale ile Metrobüs hattımız normale dönmüştür. Metrobüste benzer bir arıza ve teknik aksamanın bir daha yaşanmaması için personele gerekli uyarılar yapılmıştır. Hattın 10 dakika trafiğe çift yönlü kapanmasıyla oluşan bekleme ve yoğunluktan dolayı İstanbullulardan özür diler, benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması için önlemlerin alındığını belirtmek isteriz."

MELİH GÖKÇEK, İMAMOĞLU'NU SUÇLAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrobüs sefer sayılarını azalttığını belirten Melih Gökçek, "Kuyruğu görüyor musunuz? İçimden oh olsun demek geliyor ama diyemiyorum. Ders olsun inşallah" şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu.

Kaynak: İHA