Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde skandal olay! Doktor hastaya kullanmaması gereken ilacı yazdı

Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde skandal olay! Doktor hastaya kullanmaması gereken ilacı yazdı

Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde bademcik ameliyatı olan hastaya başka bir rahatsızlığından dolayı kullanmaması gereken bir ağrı kesici yazıldı. Durumu doktora bildirmek için hastaneyi arayan hasta yakınlarına ameliyat öncesi gösterilen ilgi ve alaka, taburcu olduktan sonra gösterilmedi. Ödemeyi alan kurum, adeta sorumluluğu bitmiş gibi davrandı.

07.10.2019 16:17
Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde skandal olay! Doktor hastaya kullanmaması gereken ilacı yazdı

Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde bademcik rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan bir hasta, aradan 3 gün geçmiş olmasına rağmen ağrılarından bir türlü kurtulamadı. Üstüne üstelik doktor, hastanın başka bir rahatsızlığından dolayı kullanmaması gereken bir ağrı kesici yazdı. Durumu doktora bildirmek için hastane ile iletişim kurmaya çalışan hasta yakınlarına hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmadı.

YAZILMAMASI GEREKEN AĞRI KESİCİYİ YAZDI

Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği (G6PD) de bulunan, S.T. isimli hasta 3 Ekim Perşembe günü bademcik rahatsızlığı nedeniyle Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat oldu. Doktor S.T.'ye ağrı kesici olarak G6PD hastalarının kullanmaması gereken Novalgin'i yazdı. Ameliyat sonrası hasta ağrılarından bir türlü kurtulamadı.

HASTA YAKINLARINA GEREKLİ BİLDİRİM YAPILMADI

S.T.'nin yakınları aradan 3 gün geçmiş olmasına rağmen ağrıların dinmemesi ve ağrı kesici olarak G6PD hastalarının kullanmaması gereken Novalgin'in yazılmış olmasıyla ilgili, bilgi almak için hastaneyi arayarak doktorla iletişim kurmak istedi. Ancak ameliyat öncesi gereken ilgi ve alakayı fazlasıyla gösteren Altunizade Acıbadem Hastanesi çalışanları, ödeme yapıldıktan sonra taburcu edilen hasta için gerekli ilgi ve alakayı göstermedi. Gün içinde defalarca hastaneyi arayarak doktordan bilgi almak isteyen hasta yakınlarına geri dönüş yapılmadı.

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YORUMLAR (6)

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    bademick ameliyatları erişkinlede cocuklarda gibi rahat olmaz . erişkin hastalarda bademcik ameliyatından sonra şiddetli ağrı olur ve hastalar 9-10 gün yemek yemekte zorlanır. hatta hastalar genellikle 4-5 kilo verirler. ameliyat olmuş, 3 gün geçmiş, ağrılarından kurtulamamış ne demek ? Ayrıca novalgin ilacını hasta kullanmamış zaten. Burda hastanın şikayetci olduğu konu ağrıların olması ki bademcik ameliyatı olup da 3 gün gecmesine ragmen ağrılarından kurtulan hasta var mı bilmiyorum
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    doğru diyon fatih terim ali koç haberleri daha çok ilgi çekiyor arada birde güncel hayatta neler oluyor ona bakalım idare et
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