Altınordu'da Fatih'e veda
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Altınordu'da Fatih'e veda

Altınordu'da Fatih'e veda
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun altyapısından yetişen forvet Fatih Aktay, Bandırmaspor'a transfer oldu.

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun altyapısından yetişen forvet Fatih Aktay, Bandırmaspor'a transfer oldu. İzmir ekibinde geçmiş yıllarda yıldız adayı olarak gösterilen 23 yaşındaki santfor, geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK'da top koşturdu. Bir dönem Süper Lig ekiplerinin listesinde yer alan Fatih, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kırmızı-lacivertli kulübe bonservis ücreti kazandırmadan yuvadan uçtu.

Golcü oyuncu geçen sezon 2'nci Lig'de çıktığı 30 maçta 13 kez rakip fileleri sarstı. Öte yandan ön libero Furkan Çil, sol bek Ufuk Budak, sağ kanat Emre Nefiz ve stoper Yiğithan Güveli ile yollarını ayıran Altınordu'da sözleşmeleri sona eren stoper Sinan ve Kahraman da düşünmek için süre istedikleri yönetime henüz olumlu bir dönüş yapmadı. Altınordu yollarını ayırdığı futbolcuların yerlerini doldurmak için arayışlarını sürdürüyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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