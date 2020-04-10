Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 359 bin 500 lira, en yüksek 365 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 361 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 663 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 605 bin 629,28 lira, işlem miktarı ise 663 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 240 milyon 860 bin 465,64 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 360.500,00 1.661,00 En Düşük 359.500,00 1.681,00 En Yüksek 365.600,00 1.691,00 Kapanış 361.000,00 1.681,00 Ağırlıklı Ortalama 361.666,35 1.683,41 Toplam İşlem Hacmi (TL) 240.605.629,28 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 663,03 Toplam İşlem Adedi 40

Kaynak: AA