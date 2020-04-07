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Borsa İstanbul, Ekonomi

Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi.

07.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:21
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 357 bin lira, en yüksek 361 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 359 bin 300 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 249 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 99 milyon 614 bin 122,16 lira, işlem miktarı ise 249 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 100 milyon 171 bin 676,58 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 357.600,001.640,00
En Düşük 357.000,001.650,00
En Yüksek361.500,001.657,00
Kapanış359.300,001.653,00
Ağırlıklı Ortalama 359.523,461.654,19
Toplam İşlem Hacmi (TL)99.614.122,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg)249,14
Toplam İşlem Adedi32
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
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