Altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi

06.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:37

Altın piyasasında, en düşük 326 bin 900 lira, en yüksek 331 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artışla 329 bin liradan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM MİKTARI 5.916 KİLOGRAM OLDU

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 322.850,00 1.638,00 En Düşük 326.900,00 1.670,00 En Yüksek 331.000,00 1.687,10 Kapanış 329.000,00 1.680,40 Ağırlıklı Ortalama 328.905,38 1.674,77 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.936.241.143,86 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.916,40 Toplam İşlem Adedi 415

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 936 milyon 241 bin 143,86 lira, işlem miktarı ise 5.916,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 943 milyon 166 bin 242,25 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA