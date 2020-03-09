Altının kilogramı 329 bin 600 liraya yükseldi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 329 bin 600 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 329 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 326 bin 800 lira, en yüksek 331 bin 540 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 329 bin 600 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 566 milyon 364 bin 387,24 lira, işlem miktarı ise 1.732 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 583 milyon 759 bin 478,37 lira oldu.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 329.000,00 1.680,40 En Düşük 326.800,00 1.666,30 En Yüksek 331.540,00 1.680,50 Kapanış 329.600,00 1.676,35 Ağırlıklı Ortalama 329.803,86 1.672,64 Toplam İşlem Hacmi (TL) 566.364.387,24 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.732,32 Toplam İşlem Adedi 65

Kaynak: AA