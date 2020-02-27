: Altının kilogramı 327 bin 500 liraya yükseldi

27.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:22

Altın piyasasında, en düşük 325 bin 500 lira, en yüksek 327 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 327 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.611 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 848 milyon 369 bin 646,22 lira, işlem miktarı ise 2.611 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 870 milyon 167 bin 287,99 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLEN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Vakıf katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 325.550,00 1.649,00 En Düşük 325.500,00 1.647,80 En Yüksek 327.500,00 1.650,00 Kapanış 327.500,00 1.650,00 Ağırlıklı Ortalama 326.649,88 1.648,92 Toplam İşlem Hacmi (TL) 848.369.646,22 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.611,24 Toplam İşlem Adedi 57

Kaynak: AA

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