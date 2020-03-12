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Borsa İstanbul, Ekonomi

Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi.

12.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:31
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 324 bin 800 lira, en yüksek 329 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 azalışla 324 bin 800 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.030 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 657 milyon 262 bin 450,49 lira, işlem miktarı ise 2.030 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 670 milyon 229 bin 19,53 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Halkbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 331.600,001.665,00
En Düşük 324.800,001.625,00
En Yüksek329.700,001.665,00
Kapanış324.800,001.635,50
Ağırlıklı Ortalama 328.173,221.638,92
Toplam İşlem Hacmi (TL)657.262.450,49
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.030,31
Toplam İşlem Adedi96
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi

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