: Altının kilogramı 324 bin 500 liraya geriledi

28.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:29

Altın piyasasında, en düşük 323 bin 900 lira, en yüksek 329 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 azalışla 324 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.799 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 586 milyon 968 bin 327,86 lira, işlem miktarı ise 1.799 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 603 milyon 673 bin 673,20 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İş Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 327.500,00 1.650,00 En Düşük 323.900,00 1.624,00 En Yüksek 329.000,00 1.635,00 Kapanış 324.500,00 1.627,00 Ağırlıklı Ortalama 326.824,61 1.626,29 Toplam İşlem Hacmi (TL) 586.968.327,86 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.798,78 Toplam İşlem Adedi 130

Kaynak: AA

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