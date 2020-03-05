Altının kilogramı 322 bin 850 liraya yükseldi

05.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:50

Altın piyasasında, en düşük 319 bin 700 lira, en yüksek 323 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 322 bin 850 liradan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM MİKTARI 5.526 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 763 milyon 964 bin 841,84 lira, işlem miktarı ise 5.526 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 771 milyon 732 bin 287,39 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Senna Kuyumculuk, Demas Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 321.770,00 1.645,30 En Düşük 319.700,00 1.625,00 En Yüksek 323.000,00 1.645,00 Kapanış 322.850,00 1.638,00 Ağırlıklı Ortalama 320.864,30 1.628,93 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.763.964.841,84 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.526,35 Toplam İşlem Adedi 352

Kaynak: AA

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