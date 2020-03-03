03.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:02

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi.



Altın piyasasında, en düşük 317 bin 700 lira, en yüksek 320 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalışla 318 bin 500 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 740 milyon 746 bin 304,58 lira, işlem miktarı ise 2.321 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 754 milyon 38 bin 521,60 lira oldu.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 322.000,00 1.609,00 En Düşük 317.700,00 1.596,50 En Yüksek 320.250,00 1.602,00 Kapanış 318.500,00 1.602,00 Ağırlıklı Ortalama 318.743,29 1.626,29 Toplam İşlem Hacmi (TL) 740.746.304,58 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.320,78 Toplam İşlem Adedi 122

Kaynak: AA