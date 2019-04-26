Altının Kilogramı 244 Bin 500 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), en düşük 244 bin 500 lira, en yüksek 245 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 244 bin 500 liradan tamamladı.

ALTINDA TOPLAM İŞLEM HACMİ 111 MİLYON LİRAYI AŞTI

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 111 milyon 286 bin 333,39 lira, işlem miktarı ise 458,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 116 milyon 911 bin 609,59 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 242.000,00 1.277,00 En Düşük 244.500,00 1.272,00 En Yüksek 245.150,00 1.283,00 Kapanış 244.500,00 1.282,00 Ağırlıklı Ortalama 244.553,23 1.277,48 Toplam İşlem Hacmi (TL) 111.286.333,39 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 458,92 Toplam İşlem Adedi 21

Kaynak: AA