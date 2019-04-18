Altının Kilogramı 238 Bin 700 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), en düşük 236 bin 950 lira, en yüksek 239 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 238 bin 700 liradan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 154,3 MİLYON LİRA OLDU

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 152 milyon 657 bin 930,64 lira, işlem miktarı ise 647,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 154 milyon 354 bin 164,92 lira oldu.

EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Altınbaş Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 235.800,00 1.278,00 En Düşük 236.950,00 1.274,30 En Yüksek 239.800,00 1.276,55 Kapanış 238.700,00 1.276,50 Ağırlıklı Ortalama 237.994,83 1.275,04 Toplam İşlem Hacmi (TL) 152.657.930,64 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 647,93 Toplam İşlem Adedi 27

Kaynak: AA