Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 224 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 224 bin 250 lira, en yüksek 225 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 224 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 81 milyon 539 bin 965,06 lira, işlem miktarı ise 366 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 85 milyon 105 bin 876,21 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Akbank, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 221.500,00 1.301,35 En Düşük 224.250,00 1.300,10 En Yüksek 225.000,00 1.309,50 Kapanış 224.250,00 1.308,10 Ağırlıklı Ortalama 224.855,47 1.307,93 Toplam İşlem Hacmi (TL) 81.539.965,06 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 365,69 Toplam İşlem Adedi 25

Kaynak: AA