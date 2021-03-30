Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456 liradan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456 liradan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Dolardan aldığı destekle güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 748 lira, cumhuriyet altını da 3.049 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,1 değer kazanan gram altın, günü 451,9 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne de dolar kuruna paralel artışla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 456 lirada dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 748 lira, cumhuriyet altını da 3.049 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.702 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.746 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, altının ons fiyatının, tekrar yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin etkisiyle değer kaybettiğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi. Ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

İlgili Haberler

Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 30 Mart altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!
Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 30 Mart altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 30 Mart dolar, EURO!
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 30 Mart dolar, EURO!
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Özlem Zengin Devlet Bahçeli Erkan Kandemir
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Şenol Güneş Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456 liradan işlem görüyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:46:04. #1.16#
title