Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456 liradan işlem görüyor

Dolardan aldığı destekle güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 748 lira, cumhuriyet altını da 3.049 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,1 değer kazanan gram altın, günü 451,9 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne de dolar kuruna paralel artışla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 456 lirada dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 748 lira, cumhuriyet altını da 3.049 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.702 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.746 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, altının ons fiyatının, tekrar yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin etkisiyle değer kaybettiğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi. Ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar