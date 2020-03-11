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Kapalıçarşı, Ekonomi

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 328,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 540 lira, cumhuriyet altını da 2.205 liradan satılıyor.

11.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:33
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 326,5 liradan tamamladı. Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 328,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 540 lira, cumhuriyet altını da 2.205 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.663 dolar seviyesinde dengelendi.

'GRAM ALTINDA 315-330 LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin, Avrupa'dan gelen haberlerle arttığını ve buna bağlı olarak risk iştahının gerilediğini kaydetti. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün sürpriz bir şekilde politika faizinde 50 baz puanlık indirime gittiğini belirten analistler, merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini ifade etti. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını belirtti.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

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İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

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