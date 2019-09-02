Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar

02.09.2019 12:12

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe de primle başladı. Dolar/TL'de ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendini sürdüren gram altın, güne yüzde 0,47 yükselişle başlayarak 286,43 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 465,16 lira, cumhuriyet altını bin 913 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,34 primle bin 525 dolardan alıcı buluyor.