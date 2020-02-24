Haberler » Ekonomi » Altın haftaya rekorla başladı! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi

Altın haftaya rekorla başladı! İşte güncel fiyatlar

Cuma gününü 317 liradan kapatan altının gram fiyatı haftaya rekorla başladı. Saat 10.15 itibariyle 330 liranın üzerine çıkan gram altın, tarihin en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 10.20 itibariyle 329 liradan işlem görüyor.

24.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:20
Altın haftaya rekorla başladı! İşte güncel fiyatlar

Yükselişini hızla sürdüren altının gram fiyatı her gün yeni bir rekor kırıyor. Geçtiğimiz haftayı 317 liradan tamamlayan gram altın, yeni haftaya rekorla başladı. Saat 10.15 itibariyle 330 lirayı aşan gram altın, tarihin en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 10.20 itibariyle 329 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda çeyrek altın 537 liradan, cumhuriyet altını da 2.223 liradan satılıyor.

YÜZDE 4'LÜK YAPTI

Geçen hafta her gün yeni bir rekor kıran altının gram fiyatı Cuma gününü 317 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalardaki hareketle birlikte haftaya rekorla başlayan gram altın, yüzde 4'lük yaptı.

KORONAVİRÜS ETKİLİYOR

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan koronavirüs salgınıyla da güç kazanıyor. Dünya üzerinde ticareti yavaşlatan koronavirüs altın fiyatlarını yükseltiyor. Dünyadaki ticari kaygılar nedeniyle de altına olan talep her geçen gün artıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN


Haber Videosu

: Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel fiyatlar
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler