Altın fiyatlarında inişli-çıkışlı trendin devamı bekleniyor
Altın fiyatlarında yeni rekorların sürpriz olmayacağını açıklayan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz" dedi.
09.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:16
Altın fiyatlarında yeni rekorların sürpriz olmayacağını açıklayan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz" dedi.
Kaynak: Dunya.com