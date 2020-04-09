Altın fiyatlarında inişli-çıkışlı trendin devamı bekleniyor Altın fiyatlarında yeni rekorların sürpriz olmayacağını açıklayan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz" dedi.

Altın fiyatlarında yeni rekorların sürpriz olmayacağını açıklayan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz" dedi. Kaynak: Dunya.com