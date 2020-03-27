Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır ve Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Umut Nayir, 1000 aileye erzak yardımında bulunacak.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla tüm yetkililer vatandaşlara 'Evde kal' uyarısını yapıyor. Bu süreçte maddi durumu zayıf olan aileler için de yardım kampanyaları başlatıldı. Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır da sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği duyuruyla 1000 aileye erzak yardımı yapacağını belirtti.

"BU ZORLU SÜREÇTE ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAK İSTİYORUM"

21 yaşındaki kaleci, açıklamasında, "Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde Evde kal Türkiye! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum" ifadelerini kullanırken, İlhan Parlak ve Umut Nayir'e çağrıda bulundu. Bunun üzerine Beşiktaşlı Umut Nayir de Altay'ın çağrısına cevap verdi ve ihtiyaç sahibi 1000 aileye erzak yardımı yapacağını dile getirdi.

Kaynak: İHA