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Altay mı, Karius mu? İşte istatistikler

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır 19, siyah-beyazlıların kalecisi Loris Karius ise kalesinde 15 gol gördü.

21.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:35
Altay mı, Karius mu? İşte istatistikler

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki takımın kalecileri ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay , Süper Lig'de forma giydiği 15 müsabakada kalesinde 19 gol görürken 3 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlıların kalecisi Loris Karius 14 maçta kalesinde 15 gol görmesine rağmen 6 müsabakada kalesinde gole geçit vermedi.

ALTAY MAÇ BAŞINA 1.67 PUAN ALDI

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Süper Lig müsabakalarında maç başına ortalama puanda sarı-lacivertli kaleci Bayındır'ı geride bıraktı. Karius ligde 1.93 ile maç başına ortalama puan ile oynarken, Bayındır 1.67 puanla Alman kalecinin gerisinde kaldı.

Kaynak: İHA
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