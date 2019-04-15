Alt Sıraları Yakından İlgilendiren Maçta BB Erzurumspor, Akhisarspor'u 2-1 Mağlup Etti

28. haftanın kapanış maçında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadında Akhisarspor'u konuk etti. Suat Arslanboğa'nın yönettiği maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Mavi-beyazlıların gollerini 73. dakikada İbrahim Akdağ ve 77. dakikada Sunu kaydetti. Akhisarspor'un golü 60. dakikada Elvis Manu'dan geldi.

25 puana yükselen BB Erzurumspor önümüzdeki hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 24 puanda kalan Akhisarspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.