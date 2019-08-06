Alper Potuk'un zor günleri! Ali Koç müdahale etti

Gösterdiği performansla göze giremeyen ve özellikle taraftarın tepkisini çeken Alper Potuk'un babasının kolon kanseri olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun Ersun Yanal'a gerekirse maaşında indirim yapılmasını söylediği öğrenildi.

06.08.2019 10:22
Alper Potuk'un zor günleri! Ali Koç müdahale etti

Milli yıldız oynadığı zaman "Kötü" deniyor; onu sahaya süren hocalar da forma verdikleri için eleştiriyor. Camiada ve taraftarlar arasında "Aldığı paranın karşılığını vermiyor" diyenler de var.

Sözcü'de yer alan habere göre; Alper Potuk'un futbola konsantre olamamasının sebebi ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncusunun babası Mustafa Potuk'un kolon kanseri olduğu öğrenildi. Alper'in bu nedenle sıkıntılı bir süreçten geçtiği belirtiliyor.

Bazı taraftarların tepki gösterdiği Alper Potuk'un Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüştüğü ve bu yaşananlar konusunda sitem ettiği öğrenildi.

Milli futbolcunun Yanal'a "İstenirse maaşımda indirime gidebilirim" dediği belirtildi. Bu durumu öğrenen Başkan Ali Koç da Alper'e kol kanat gerdi. Sağlık ve aile konularındaki hassasiyeti ile bilinen Koç, futbolcusuna babasının hastalığı ile bizzat ilgilenme sözü verdi. Takım kaptanları Emre ve Hasan Ali'ye de Alper'e destek olunması talimatı verildi.

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YORUMLAR (2)

  • ADAM:
    Alper fenerli futbolcular arasında sevdiğim nadir adamlardan biri. Tabi ki o kadar para aldığı için ve futbol doğrudan kitleleri ve gündemi etkileyen bir oyun olduğu için profesyonel olması gerekir. Fakat kaçımız ailesinden biri hastayken işine konsantre olabilir. Her an telefonum çalacak ve kötü haber alacağım diye beklediniz mi hiç? Geçmiş olsun, Alper''i de bir daha takdir ettim
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  • LEGOLAST:
    yav ne yalan haber boşversenize göndersinler takımdan her yıl bırsey cıkıyor gecen yıl inşaat işine girmişti, bu yıl babası kanser bunun yüzünden 20 mılyon taraftar kanser olacak
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