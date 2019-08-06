Alper Potuk'un zor günleri! Ali Koç müdahale etti

06.08.2019 10:22

Milli yıldız oynadığı zaman "Kötü" deniyor; onu sahaya süren hocalar da forma verdikleri için eleştiriyor. Camiada ve taraftarlar arasında "Aldığı paranın karşılığını vermiyor" diyenler de var.

Sözcü'de yer alan habere göre; Alper Potuk'un futbola konsantre olamamasının sebebi ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncusunun babası Mustafa Potuk'un kolon kanseri olduğu öğrenildi. Alper'in bu nedenle sıkıntılı bir süreçten geçtiği belirtiliyor.

Bazı taraftarların tepki gösterdiği Alper Potuk'un Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüştüğü ve bu yaşananlar konusunda sitem ettiği öğrenildi.

Milli futbolcunun Yanal'a "İstenirse maaşımda indirime gidebilirim" dediği belirtildi. Bu durumu öğrenen Başkan Ali Koç da Alper'e kol kanat gerdi. Sağlık ve aile konularındaki hassasiyeti ile bilinen Koç, futbolcusuna babasının hastalığı ile bizzat ilgilenme sözü verdi. Takım kaptanları Emre ve Hasan Ali'ye de Alper'e destek olunması talimatı verildi.