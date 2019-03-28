Alper Potuk'un Yeni İmajı Tepki Çekti!
Fenerbahçe'de bu sezon sadece 1 gol atan Alper Potuk'un saçını boyatması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, dünkü idmana yeni imajı ile katıldı. Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Alper Potuk'un yeni imajı dikkat çekti. Potuk'un saçlarını sarıya boyattığı görüldü.
"SAÇINLA İLGİLENDİĞİN KADAR FUTBOLUNLA İLGİLEN"
27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe ile 13 maça çıktı ve sadece 1 gol attı. Fenerbahçeli taraftarlar da Alper'e sosyal medyadan, "Saçınla ilgilendiğin kadar futbolunla ilgilen" göndermesinde bulundu.
(Skorer)
YORUMLAR (3)
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Abuzer sen Almancilara kurban o Almancilar eur Türkiyede birakmasalar acliktan ölürdünüzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Almancı kıroCevap Yaz Yayından Kaldır
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Özenti işte yabancı şaklabanlara özeniyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır