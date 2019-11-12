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Alper Potuk'u yaptığı indirim kurtarmadı

Fenerbahçe'de sezon başında alacağı ücrette %40 indirim yapmasına karşın beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Alper Potuk ile yollar ayrılıyor.

12.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:45
Alper Potuk'u yaptığı indirim kurtarmadı

'de devre arası yolların ayrılması planlanan isimlere bir yenisi daha eklendi. Zajc, ve 'yi göndererek ara transfere kaynak bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde da bu listeye eklendi. 2022'de sona erecek sözleşmesinde yüzde 40 civarında indirim yapan Alper, sezon başında taraftarın ve camianın takdirini toplamıştı. Ancak Alper'in performansı da ücreti gibi inişe geçince teknik heyetin gözüne giremedi.

22 DAKİKA FORMA GİYDİ!

Yönetim oyuncuya maaşından indirime gitmesi nedeniyle teşekkür etmişti. Ancak takım planlarında çok az yer aldığı için devre arasında Alper'in gidişine hayır denmeyecek. Şayet tecrübeli oyuncu takım bulabilirse, yönetim tarafından her türlü kolaylık sağlanacak. Alper bu sezon ligde toplam 3 maçta 22 dakika süre bulabildi.


Haber Videosu: Alper Potuk'u yaptığı indirim kurtarmadı
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