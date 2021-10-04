Alpaslan Öztürk'ten uçakta Ebru Gündeş'li kutlama! Morutan'a 'Çingenem' lakabını taktı - Haberler Spor
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Alpaslan Öztürk'ten uçakta Ebru Gündeş'li kutlama! Morutan'a 'Çingenem' lakabını taktı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Rize'deki galibiyet golünü atan Morutan, gecenin kahramanı oldu. Takım arkadaşları Morutan'ı tek tek tebrik etti. Alpaslan Öztürk de sosyal medyadan şarkılı kutlama yaptı. Morutan'la selfiesini paylaşan Alpaslan, Ebru Gündeş'in 'Çingenem' şarkısını ekleyip, "Aferin len chicken" notunu düştü.

Olimpiu Morutan, Sarı-Kırmızılı takıma çabuk uyum sağladı. Arkadaşlarının neşe kaynağı olan Rumen futbolcu, kısa sürede takımın önemli parçalarından biri oldu. Rize'de galibiyet golünü atan Morutan, adeta kahraman ilan edildi.

Alpaslan Öztürk'ten Ebru Gündeş'li kutlama! Morutan'a 'Çingenem' şarkısını armağan etti

'AFERİN CHİCKEN'

Alpaslan Öztürk, galibiyetin mimarı Morutan'a şarkılı kutlama yaptı. Takım arkadaşıyla fotoğraf çekilen Alpaslan, Ebru Gündeş'ten 'Çingenem' şarkısını ekledi. Altına da 'Aferin len chicken' notunu düştü.

Alpaslan Öztürk'ten uçakta Ebru Gündeş'li kutlama! Morutan'a 'Çingenem' lakabını taktı
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Haber: Alpaslan Öztürk'ten uçakta Ebru Gündeş'li kutlama! Morutan'a 'Çingenem' lakabını taktı - Haberler Spor
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