Alotech'in yurt dışı yapılanmasına üç yeni atama

Bora Şahan, Halil Uzundal ve Özay Civelek, Alotech'te Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Bora Şahan, Halil Uzundal ve Özay Civelek, Alotech'te Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, bu vizyonla kurduğu Call Center Studio markasını üç yeni atamayla güçlendirdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, AloTech'te; Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bora Şahan, Ürün Genel Müdür Yardımcısı Halil Uzundal, Teknik Genel Müdür Yardımcısı ise Özay Civelek oldu. Üç isim, Call Center Studio ile markanın yurt dışı faaliyetlerinde aktif rol üstlenirken, şirketin bünyesinde Türkiye'deki çalışmalara da katkı sunacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı