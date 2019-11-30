Ozan Kabak'a övgü dolu sözler: Schalke'nin artık Virgil van Dijk gibi bir oyuncusu var!

30.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:25

Bayern Münih alt yapısından yetiştikten sonra Premier Lig'de Liverpool ve Manchester United gibi takımların formasını giyen Dietmar Hamann, Ozan Kabak hakkında övgü dolu ifadeler sarfetti. Sky Sport'ta Schalke 04 hakkında değerlendirmelerde bulunan Hamann, Ozak Kabak'ı Liverpool forması giyen yıldız stoper Van Dijk'a benzetti.

"GOLDEN ÖNCEKİ PASINA BAKMANIZ YETERLİ"

Hamann, Ozan Kabak'ın takım arkadaşlarını daha üst bir seviyeye çıkarttığını ifade etti ve Union Berlin maçındaki asistine dikkati çekti. Hamann, "Schalke'nin artık Virgil van Dijk gibi bir oyuncusu var. Evet, henüz o seviyede değil ama Ozan Kabak takım arkadaşlarını daha üst seviyeye çıkaran bir oyuncu. Golden önceki pasına bakmanız yeterli." dedi.