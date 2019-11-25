Haberler » Spor » Ozan Kabak, Almanya'da haftanın 11'ine seçildi! - Spor

Ozan Kabak, Almanya'da haftanın 11'ine seçildi!

Almanya Ligi'nin 12. haftasında Schalke 04'ün Werder Bremen'i 2-1 mağlup ettiği maçta 90 dakika sahada kalan milli oyuncu Ozan Kabak, haftanın 11'ine seçildi.

25.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:41

Bundesliga ekiplerinden forması giyen milli yıldızımız , Werder Bremen karşısındaki performansıyla Almanları etkiledi. Nuri Şahin'in takımına karşı 90 dakikada sahada kalan Ozan Kabak, Alman Devlet Televizyonu Das Erste tarafından haftanın 11'ine seçildi.

OZAN'IN 7 MAÇTA 2 GOLÜ BULUNUYOR

Geçen sezon Stuttgart'tan Ozan Kabak'ın takım arkadaşı olan Pavard ise tandemin diğer stoperi olarak kadroda kendisine yer buldu. Bu sezon 7 lig maçında forma giyen 20 yaşındaki genç stoper, takımına 2 gollük katkı sağladı.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu: Ozan Kabak, Almanya'da haftanın 11'ine seçildi!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • RECEP:
    fatih hoca arasıra oynatsa bir sürü ozan çıkardı anca selçuk seri cimi donk gibi çöpleri oynatır
    Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.