Ozan Kabak, Almanya'da haftanın 11'ine seçildi!
Almanya Ligi'nin 12. haftasında Schalke 04'ün Werder Bremen'i 2-1 mağlup ettiği maçta 90 dakika sahada kalan milli oyuncu Ozan Kabak, haftanın 11'ine seçildi.
Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak, Werder Bremen karşısındaki performansıyla Almanları etkiledi. Nuri Şahin'in takımına karşı 90 dakikada sahada kalan Ozan Kabak, Alman Devlet Televizyonu Das Erste tarafından haftanın 11'ine seçildi.
OZAN'IN 7 MAÇTA 2 GOLÜ BULUNUYOR
Geçen sezon Stuttgart'tan Ozan Kabak'ın takım arkadaşı olan Pavard ise tandemin diğer stoperi olarak kadroda kendisine yer buldu. Bu sezon 7 lig maçında forma giyen 20 yaşındaki genç stoper, takımına 2 gollük katkı sağladı.
Haber Videosu: Ozan Kabak, Almanya'da haftanın 11'ine seçildi!