Ozan Kabak, Almanya'da haftanın 11'ine seçildi!

25.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:41

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak, Werder Bremen karşısındaki performansıyla Almanları etkiledi. Nuri Şahin'in takımına karşı 90 dakikada sahada kalan Ozan Kabak, Alman Devlet Televizyonu Das Erste tarafından haftanın 11'ine seçildi.

OZAN'IN 7 MAÇTA 2 GOLÜ BULUNUYOR

Geçen sezon Stuttgart'tan Ozan Kabak'ın takım arkadaşı olan Pavard ise tandemin diğer stoperi olarak kadroda kendisine yer buldu. Bu sezon 7 lig maçında forma giyen 20 yaşındaki genç stoper, takımına 2 gollük katkı sağladı.