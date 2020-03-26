Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım Spartak Moskova Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Fiorentina hep sevdiğim bir takımdır. Fatih Terim zamanında futbolu beni çok etkilemişti. Galatasaray ile karşılaştığımız maç öncesinde de bunu söylemiştim. Fatih Terim'e hayran kalmıştım" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz sezon Schalke'yi çalıştıran ve Galatasaray ile karşı karşıya gelen Domenico Tedesco, Fatih Terim hakkında konuştu. Şu anda Rusya'da Spartak Moskova takımını çalıştıran Alman teknik adam, Terim'e olan hayranlığını dile getirdi.

"TERİM NEDENİYLE İZLİYORDUM"

Domenico Tedesco, "Fiorentina hep sevdiğim bir takımdır. Fatih Terim zamanında futbolu beni çok etkilemişti. Galatasaray ile karşılaştığımız maç öncesinde de bunu söylemiştim. Fatih Terim'e hayran kalmıştım. Terim nedeniyle Fiorentina'yı takip ediyordum." sözlerini kullandı.

Fatih Terim de geçen sezon Tedesco hakkında "Çok genç, başarılı ve önü açık bir teknik direktör" değerlendirmesinde bulunmuştu.