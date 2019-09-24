Alman otomobil devi Daimler'e dizel araçlardaki aksaklıklar nedeniyle 870 milyon euro para cezası verildi

24.09.2019 20:39

Alman otomobil devi Mercedes'in üreticisi Daimler, dizel emisyon verilerini manipüle ettiği gerekçesiyle 870 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

SAVCILIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Stuttgart Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2008'den sonraki dönemde araç belgelendirmeyle ilgilenen Daimler şirketinin bir departmanının denetim görevini ihmal ettiği belirtildi.

870 MİLYON EURO PARA CEZASI

Bunun da dizel araçların emisyonlarının gerekli düzenlemeye uymamasına rağmen izin almasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, Daimler'e denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 870 milyon euro para cezası verildiği kaydedildi.

ŞİRKET CEZAYA İTİRAZ ETMEYECEK

Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği ve ödemenin 6 hafta içinde Baden-Württemberg eyaletine yapılacağı bildirildi.

3 OTOMOBİL MARKASI DA AYNI DURUMDAN CEZA ALMIŞTI

Almanya'da daha önce Volkswagen, Audi ve Porsche'a, dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 2 milyar avrodan fazla para cezası kesilmişti.

DAİMLER

Mercedes-Benz markası iki otomobil üreticisinin birleşmesiyle ortaya çıkmış bir markadır. 1890'lı yılların başlarında Karl Benz, Benz&Cie isimli firması kurdu. 1890'lı yılların sonuna doğru Gottlieb Daimler de kendisine ait olan Daimler Motoren Gesellschaft isimli firmasını kurdu.