Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Aliağa'nın futboldaki temsilcisi Aliağaspor FK, hazırlık maçında Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Ahmetli Belediye Spor'u konuk etti.

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Aliağa'nın futboldaki temsilcisi Aliağaspor FK, hazırlık maçında Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Ahmetli Belediye Spor'u konuk etti. Sarı siyahlılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Aliağa Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmaya sarı siyahlılar; Mehmet Caner Ersoy, Levent Aktuğ, Hasan Ayçiçek, Bilal Hallaçlar, Adnan Demir, Sergen Ekinci, Oğuzhan, Furkan Yıldırım, Ali Şentürk, Mert Kurtbaş, Tayfur Emre Yılmaz 11'i ile çıktı. Aliağaspor FK, karşılaşmada 1-0 geriye düşse de Tayfur Emre Yılmaz, Batuhan Doğrukıran (2), Raşit İlçebaylık'ın attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı siyahlılar 30-31 Ekim tarihlerinde başlayacak lig öncesinde 5 Ekim'de Afyon'da kampa girerek hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürecek. - İZMİR

Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı

Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı

Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı

Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Binali Yıldırım Selahattin Demirtaş
Magazin Tanem Sivar
Spor Ali Palabıyık Şevval Şahin Balotelli Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Kerem Aktürkoğlu Yemek Tarifleri Donald Trump Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 11:23:10. #1.12#