Ali Palabıyık, Galatasaray maçında top toplayıcı çocuğu tribüne gönderdi

14.09.2019 11:02

Galatasaray-Kasımpaşa maçının ikinci yarısında çok ilginç bir olay gerçekleşti. Maçın hakemi Ali Palabıyık, Süper Lig tarihinde bir ilk gerçekleştirmiş oldu. Palabıyık topları geç attığı gerekçesiyle top toplayıcı çocuğun sahadan çıkmasını istedi.

Zaman geçirici harekette bulunan top toplayıcı çocuğu tribüne gönderen Ali Palabıyık'ın, görevli çocuğu yerinden uzaklaştırdığı an yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.

FATİH ÖZTÜRK: ÇOK ÜZÜLDÜM

Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk konuyla ilgili maç sonu açıklamalarda bulundu: "Top toplayıcı arkadaşımız yavaş oynamak istedi. Hakem çocuğu ikaz edecek diye düşündüm ama komple çıkardı. Üzüldüm. Keşke ikaz etseydi. Dışarı gönderince çok üzüldüm. Hatta maçtan sonra da görüşmek istedim çocukla ama olmadı" dedi.