Ali Koç, yıldız futbolcunun transferi için Fransa'ya uçtu
Yeni sezon öncesi 7 transfer yapan Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı bonuslarla birlikte 17,5 milyon euroya Napoli'ye gönderince yeniden harekete geçti. Sarı lacivertli ekipte Ali Koç ve transfer heyeti, Marsilya'nın 9 milyon euro istediği Gustavo transferini bitirmek için Marsilya'ya gitti.
Fenerbahçe transferler için tekrar düğmeye bastı. Art arda açıkladığı transferlerin ardından kısa bir süreliğine durulan sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ın Napoli'ye satılmasının ardından tekrar harekete geçti.
asistanaliz.com 'un edindiğe bilgiye göre Fenerbahçe transfer döneminin başından bu yana gündemde olan Luiz Gustavo için yeni bir sefere çıktı.
ALİ KOÇ MARSİLYA'YA UÇTU
Ancak bu seferin diğerlerinden farkı başkan Ali Koç'un direkt devreye girmesi. Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta oynayacağı maçları izlemek için Almanya'ya gidecek olan Koç, öncesinde Brezilyalı yıldızın transferini bizzat bitirmek için Marsilya'ya uçtu.
MAKSİMUM 5-6 MİLYON EURO
Ali Koç önderliğindeki Fenerbahçe heyeti Marsilya'nın 9 milyon euro istediği Gustavo için sıkı bir pazarlık yaparak oyuncunun transferi bitirilmeye çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal, 32 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun alınmasını çok isterken Fenerbahçe'nin hedefi 5-6 milyon euro bandında transferi sonlandırmak.
Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'nun transferini bu görüşmede bitirilmek istemesinin en temel sebeplerinden biri de Sambacı'nın bir önce takıma katılması ve ligde oynanacak ilk maçta sahada yer alabilecek durumda olması.
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31 yaşındaki oyuncuya 5-6 milyon € verilir mi yahu ! En fazla 3 ya da 3. 5 eder. Türkiye''ye gelince yatacak zaten. Belki de Fb yi ligde tutan Valbuenayı 1. 5 milyona aldılar, bedavaya bıraktılar. Bu Fenerbahçe adamı kanser eder. Kruse, Rodriques balon. Gs deki gibi iyi değil. Düşüşte olan oyuncuyu aldılar. Kruse 2 maçta 3 şut çekip kaleyi bulamadı. Yeni Slimani geldi. Murat Sağlam ve Muriç işe yarar. Bir de Altay iyi fiyata alındı. Allahyar, Rodriques, Kruse çöp. Emre bastonla dolaşıyor Volkanla birlikte zaten.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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TT ARENADA Koça tolu küfürün önünü açan ve sebep olan Koçun kendisidir. Kendi kendini bilere hedef yapıyorki GS taraftarı ceza alsın. Merak etme koç GS TARAFTARI HEM O CEZAYI VERİR VE HEMDE SENİN İSTEDİĞİNİ YAPAR.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu ali koç daha sezon başlamadan kulüplerin arasını germeye başladı. trübünlerde terör olursa suçlusu ali koç tur. kardeşim 1. 5 sene evvel milli takımdan ayrılan TERİM in tazminatı seni niye bu kadar gerdi. Federasyon mahkemeye vermiş, mahkeme terimi haklı bulmuş. sana ne oluyor. sana giren çıkan ne?sen tazminat vermedinmi Hollandalıya ?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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32 yaşındaki oyuncuya 9 Milyon verilir mi yaa Ali Koç yeter artık bu işi bırak geçen sene 100 yıllık Fenerbahçeyi ne hale getirdin bu yılda aynı hiç değişmeyecek. Biran önce Comolli ve Saz arkadaşlarını al git. .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Gereksiz Bir adım para var nereye harcayaklarını şaşırdılar git al stoperi santraforu diyelim iş yaptınız. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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BOŞA TIRANSFER YAPMAYIN NİHAT ÜZDEMİR ŞAMPIYON YAPACAK SİZİ ŞAİBELİ BİR ŞAMPIYONLUK DAHA KAZANDIRACAK SİZECevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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TIRANSFER NEYayından Kaldır
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ben var hayran kaldım türkçeye seninYayından Kaldır
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Senin Türkçene hayranYayından Kaldır
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Koç niye transfer yapıyorsun ki PAF takımla da çıksanız 3 yıl şampiyonsunuz Nihat Özdemir kimseye bırakmazCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır