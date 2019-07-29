Ali Koç, yıldız futbolcunun transferi için Fransa'ya uçtu

Fenerbahçe transferler için tekrar düğmeye bastı. Art arda açıkladığı transferlerin ardından kısa bir süreliğine durulan sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ın Napoli'ye satılmasının ardından tekrar harekete geçti.

asistanaliz.com 'un edindiğe bilgiye göre Fenerbahçe transfer döneminin başından bu yana gündemde olan Luiz Gustavo için yeni bir sefere çıktı.

ALİ KOÇ MARSİLYA'YA UÇTU

Ancak bu seferin diğerlerinden farkı başkan Ali Koç'un direkt devreye girmesi. Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta oynayacağı maçları izlemek için Almanya'ya gidecek olan Koç, öncesinde Brezilyalı yıldızın transferini bizzat bitirmek için Marsilya'ya uçtu.

MAKSİMUM 5-6 MİLYON EURO

Ali Koç önderliğindeki Fenerbahçe heyeti Marsilya'nın 9 milyon euro istediği Gustavo için sıkı bir pazarlık yaparak oyuncunun transferi bitirilmeye çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal, 32 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun alınmasını çok isterken Fenerbahçe'nin hedefi 5-6 milyon euro bandında transferi sonlandırmak.

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'nun transferini bu görüşmede bitirilmek istemesinin en temel sebeplerinden biri de Sambacı'nın bir önce takıma katılması ve ligde oynanacak ilk maçta sahada yer alabilecek durumda olması.