Ali Koç, Vedat Muriqi için kararını verdi
Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yapan ve Tottenham ve Atletico Madrid'in yakından takip ettiği Vedat Muriqi için kararını verdi. Ali Koç oyuncunun en az 2 yıl takımda kalmasını ve daha sonra satılmasını istiyor.
Fenerbahçe ile sezona müthiş bir başlangıç yapan Kosova Milli Takımı ile de harikalar yaratan Vedat Muriqi bir anda Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemine girdi. İngiliz ve İtalyan kulüpülerinin ilgi duyduğu yazılıp çizilirken İspanyol devi Atletico Madrid'in de Vedat ile ilgilendiği öğrenildi.
BAŞKAN TEKLİFLERE KAPALI
Vedat Muriqi ile ilgili olarak bu gelişmeler yaşanırken tüm bunları yakından takip eden Başkan Ali Koç, Comolli ve yöneticilerle kısa bir durum değerlendirmesi yaptı. Koç, şu an tekliflere kapalı.
2 SENE OYNAYACAK
Başkan Koç'un, "Vedat'ın daha zamanı gelmedi. Şimdi 30 milyon uro da verseler satmam. Onun zamanı gelmedi. En az 2 sene bu kulüpte oynayacak. Sonrasında ise belki değerlendiririz" dediği öğrenildi.
"VEDAT'I SATMAK İÇİN ALMADIK"
Koç'un "Biz Vedat'ı satmak için almadık. Onun Fenerbahçe'de yapacak çok işi var. Şu bilinmeli Vedat zaten çok büyük bir kulüpte oynuyor" dediği de belirtildi.