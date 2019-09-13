Ali Koç, Vedat Muriqi için kararını verdi

13.09.2019 09:26

Fenerbahçe ile sezona müthiş bir başlangıç yapan Kosova Milli Takımı ile de harikalar yaratan Vedat Muriqi bir anda Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemine girdi. İngiliz ve İtalyan kulüpülerinin ilgi duyduğu yazılıp çizilirken İspanyol devi Atletico Madrid'in de Vedat ile ilgilendiği öğrenildi.

BAŞKAN TEKLİFLERE KAPALI

Vedat Muriqi ile ilgili olarak bu gelişmeler yaşanırken tüm bunları yakından takip eden Başkan Ali Koç, Comolli ve yöneticilerle kısa bir durum değerlendirmesi yaptı. Koç, şu an tekliflere kapalı.

2 SENE OYNAYACAK

Başkan Koç'un, "Vedat'ın daha zamanı gelmedi. Şimdi 30 milyon uro da verseler satmam. Onun zamanı gelmedi. En az 2 sene bu kulüpte oynayacak. Sonrasında ise belki değerlendiririz" dediği öğrenildi.

"VEDAT'I SATMAK İÇİN ALMADIK"

Koç'un "Biz Vedat'ı satmak için almadık. Onun Fenerbahçe'de yapacak çok işi var. Şu bilinmeli Vedat zaten çok büyük bir kulüpte oynuyor" dediği de belirtildi.