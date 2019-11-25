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Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Nasılsınız?" sorusuna ise "Hiç iyi değilim" şeklinde yanıt vererek Malatya maçında alınan 1 puandan memnun olmadığını açıkça belirtti.

25.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:51
Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim

Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında 'yi ağırladı. Zorlu geçen mücadele 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticileri ile Fenerbahçe Başkanı ve Sarı-lacivertli idareciler maç sonrasında dostluk yemeğinde bir araya geldi.

"HİÇ İYİ DEĞİLİM"

Sabah'ın haberine göre; kaybedilen 2 puan sonrası moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Ali Koç, "Nasılsınız?" sorusuna ise "Hiç iyi değilim" şeklinde yanıt vererek 1 puandan memnun olmadıklarını açıkça belirtti.


Haber Videosu: Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim
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HABER YORUMLARI (14)

  • GERÇEKFENERLİ:
    Ali KOÇ başkan olmadan önce yaptığı bir konuşmasında, Ersun Yanal diye bağıran bir taraftara: ''Sen benim hayal ettiğim Fenerbahçe''yi tam anlamamışsın ve halen yan pastan bahsediyorsun. . . '' demişti. Yani anlayacağınız bu taraftara bu müstahak. taraftarın yüzde seksenin futboldan haberi yok. bu kafayla daha sittin sene şampiyon olamaz Fenerbahçe. önce düşünce değişikliği şart. . .
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  • FENERLİBAHÇELİ34:
    Haklısınız. Bütün kulüpler için geçerli bu. Taraftara bir takım manipülasyonlar yapılıyor, belli isimleri piyasaya sürüyorlar, medya da veriyor gazı. Yöneticiler zor duruma sokuluyor. Mecburen falanca Teknik adam işe alınıyor. Taraftarların Antrenörün oyun sisteminden falan haberi de bilgisi de yok zaten. Onlarınki kapris, eğlence.
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  • CISSSS:
    NİYE İYİDEĞİLSİNİZKİ? MALATYAMIN 3 PUANINI ÇALIP 1PUANI VERDİ HAKEM ASLINDA PENALTIYLA 3 PUANI HEDEFLEDİ AMA ADALETİ UNUTTU ADALETTE TECELLİ ETTİ OLAN MALATYAMIN GİDEN 2PUANINA OLDU BURNUNUZDAN GELSİN YAPCAK BİŞEY YOK ŞİKEBAHÇESİNİZ İŞTE
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  • TC:
    KORKAK ERSUN BİLEMİYORUM FERDİ SANA NE YAPTI ADAM U-15 TEN BERİ MİLLİ AMA BİZDE KADRODA YOK BİDE MANEVİ OĞLUN ALPER VE TOLGAY TAT VERMİYOR
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  • KENAN MERT:
    aziz başkanı yıprattın yıprattın yıprattın attın tuttun yenilik VERSİYON VERSİYON ne oldu 40 yaşında emre ye muhtaç ettin takımı teknik direktöre bak yenilik gör çok yeni canım gıcır gıcır gıcır gıcır. . . . . Ali koç sana doğruları gerçekleri söyleyecek kimse yok ki deseler ki sen bu işi bilmiyorsun anlamıyorsun BECEREMİYORSUN . . . . . demirören de aynı senin ikizin beşikteşı batırdı delboske tigana portekizliler toplam 50 milyon dolar çöpe gitti milli takıma geçti takım çöktü çöktü milli takım bitik.
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  • NOKTA:
    keşke malatyanın verilmeyen golünü ve avantadan aldığınız penaltıdanda bahsetseydin ama o adamlık yok sende
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  • HAKAN:
    hakemler çok çekiyor şu karektersizlerde aslında penaltılarıda bunda sonra hakemler kulansın
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  • KSKLİ S. KİK MESUT:
    ADAMLAR ATTI SAYILMADI, HAKEM PENALTI UYDURDU ATAMADIK 1 PUANA SEVİNECEĞİNE BİRDE İYİ DEĞİLİM DİYORSUN NE YANİ PENALTIYI HAKEMMİ ATSAYDI? CİNCONLARA LAF EDİYORUZ AMA BİZ ÇOK EZİK BİR CAMİAYIZ HEP GALATASARAYI NASIL GEÇERİZ, YA GEÇEMEZSEK YA BU YILDA ŞAMPİYON OLURLARSA DİYE KORKUMUZDAN ELİMİZ AYAĞIMIZA DOLANIYOR HAKEME RAĞMEN YENEMİYORUZ. DÜŞEN KAYSERİ BİLE BİZİ YENDİYSE VAY HALİMİZE.
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