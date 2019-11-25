Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim

25.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:51

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Zorlu geçen mücadele 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sarı-lacivertli idareciler maç sonrasında dostluk yemeğinde bir araya geldi.

"HİÇ İYİ DEĞİLİM"

Sabah'ın haberine göre; kaybedilen 2 puan sonrası moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Ali Koç, "Nasılsınız?" sorusuna ise "Hiç iyi değilim" şeklinde yanıt vererek 1 puandan memnun olmadıklarını açıkça belirtti.