Ali Koç'un tribünden taraftarın arasına atlaması, dünya basınında gündem oldu
Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olarak 20 yıllık yenilmezliği son bulan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maçın ardından tribünden taraftarların arasına atlamıştı. Yaşanan bu olay, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, maç sonunda protokol tribününden taraftarların arasına girdi.
O sırada yaşanan hengamede Ali Koç, bir taraftar grubuyla tartışma yaşadı.
Ali Koç'un bu hareketi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
İşte Ali Koç'la ilgili atılan bazı manşetler;
A BOLA (PORTEKİZ)
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı."
AS (İSPANYA)
"Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı."
MARCA (İSPANYA)
"Türkiye'de çılgınlık: Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı... Taraftarlarla tartıştı!"
WALFOOT (BELÇİKA)
"Derbide kaybettikten sonra Fenerbahçe Başkanı, taraftarlarla kavga etti."
LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)
"Taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti."
DEPORTES RCN (KOLOMBİYA)
"Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray derbisinde taraftarlarla kavga etmek için tribünden atladı."