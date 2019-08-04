Ali Koç'un telefonuyla Florya'dan döndü

Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi. Peki stoper ve 6 numara konusunda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, neden bir anda çok ihtiyaç olarak görünmeyen bir bölgeye transfer gerçekleştirdi? İşte bu sorunun yanıtı transferin perde arkasında...

Teknik direktör Ersun Yanal, sezon sonu verdiği raporda duran top kullanan oyuncu eksikliğine vurgu yaptı. Yanal, "İyi duran top kullanan oyunculara ihtiyacımız var" ifadeleriyle ilk işareti verdi. Ardından Kayserispor ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Deniz Türüç menajeri vasıtasıyla F.Bahçe'ye önerildi. Fikri sorulan Yanal, "Çok yönlü ve duran top konusunda başarılı" raporunu sundu.

3 YILLIK İMZA ATTI

Hemen devreye giren Başkan Ali Koç, Deniz ile telefonda görüştü. Oyuncuya Yanal'ın bakışını, takımda alacağı rolü anlattı. Deniz için bir yandan Fatih Terim de bastırıyordu. Koç'un sözleri Deniz'i çok etkiledi. Galatasaray'a çok yakınken bir telefonla ibre Fenerbahçe'ye döndü.

Başkan Ali Koç bu görüşmenin ardından Kayserispor ile pazarlık sürecini başlattı ve 2 milyon Euro'ya el sıkışıldı. Böylece transfer resmileşti. Önceki gece ailesiyle İstanbul'a gelen Deniz, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE'YE AŞIK OLDUM

Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Fenerbahçe kulübü de yaptığı açıklamada "Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesini kullandı. 26 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi. Taraftarlara şunu söylemek istiyorum, ilk kez Fenerbahçe'ye aşık oldum. Geçen sezon, kötü sonuçlara rağmen taraftarların burada olması beni bir kez daha aşık etti" dedi.

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