Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!

29.09.2019 00:26

Süper Lig'de 6. haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dev derbi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'de taraftarlar arasında bir sürpriz vardı. Başkan Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da tribünde yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarların yanında misafir takım tribününde yer alan Fenerbahçe Başkanının oğlu, korumalarla beraber oturdu.

KOÇ'A TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

İlk kez bir deplasmana hem de deplasman tribününde olan Kerim Rahmi Koç'a büyük ilgi gösterildi. Maç sonunda da taraftarlarla beraber bekleyen Koç, herhangi bir sorun yaşamadı.