Ali Koç'un hediyesi çok konuşulmuştu! TFF bu kareye sitede yer vermedi

17.09.2019 12:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu dün TFF'nin Riva tesislerini ziyaret etti. Koç'un TFF Başkanı Nihat Özdemir'e hediyesi çok konuşuldu.

TFF'NİN SİTESİNDE KULLANILMADI

Fenerbahçe'nin son dönemde yeniden gündeme getirdiği 1959 sezonu öncesi şampiyonluklara gönderme yapan Ali Koç, TFF'yi ziyaretinde Nihat Özdemir'e "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini hediye etti.

Sarı-lacivertli takımın resmi sitesinde yer alan haberde Ali Koç ile Nihat Özdemir'in beraber çekildikleri ve büyük tartışmalara neden olan fotoğraf yer alırken, TFF'nin resmi sitesinde bu kare kullanılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde ziyarete dair bir haber yer aldı. Haberin içeriğinde birçok fotoğraf kullanılırken, Ali Koç ile Nihat Özdemir'in, Koç'un hediyesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafı kullanılmadı.

TFF'nin bu fotoğrafı, sosyal medyada büyük tepkilere neden olduğu gerekçesiyle bilinçli olarak kullanmadığı ifade ediliyor.