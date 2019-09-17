Ali Koç'un hediyesi çok konuşulmuştu! TFF bu kareye sitede yer vermedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaretinde "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı dergi küpürünü hediye olarak götürmüştü. TFF resmi sitesinde Ali Koç'un ziyaretine yer verirken paylaşılan fotoğraflarda Ali Koç ve Nihat Özdemir'in hediyeyle çekilmiş fotoğrafına yer verilmedi.

17.09.2019 12:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu dün TFF'nin Riva tesislerini ziyaret etti. Koç'un TFF Başkanı Nihat Özdemir'e hediyesi çok konuşuldu.

TFF'NİN SİTESİNDE KULLANILMADI

Fenerbahçe'nin son dönemde yeniden gündeme getirdiği 1959 sezonu öncesi şampiyonluklara gönderme yapan Ali Koç, TFF'yi ziyaretinde Nihat Özdemir'e "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini hediye etti.

Sarı-lacivertli takımın resmi sitesinde yer alan haberde Ali Koç ile Nihat Özdemir'in beraber çekildikleri ve büyük tartışmalara neden olan fotoğraf yer alırken, TFF'nin resmi sitesinde bu kare kullanılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde ziyarete dair bir haber yer aldı. Haberin içeriğinde birçok fotoğraf kullanılırken, Ali Koç ile Nihat Özdemir'in, Koç'un hediyesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafı kullanılmadı.

TFF'nin bu fotoğrafı, sosyal medyada büyük tepkilere neden olduğu gerekçesiyle bilinçli olarak kullanmadığı ifade ediliyor.

Ali Koç'un hediyesi çok konuşulmuştu! TFF bu kareye sitede yer vermedi
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YORUMLAR (5)

  • SADAS:
    NİHAT ABILERİ ÜZÜLCEK BUNLAR BABALARIN CİMBOM OLDUĞUNU EN COK KUPA OLAN TAKIM OLDUKLARINI BİLMİYORLAR MI NEDEN KOMIK DURUMDALAR
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  • REALİST:
    aşikarca belli oldu saklamalarına gerek yok ikinci şike yapılanmasını alt ve üst yapı tamam fenerasyon işbirliğ hazır rakipler artık stadlarda fenerasyon istifa şike iki devam ediyor diye inleyecektirrrrrrrr
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  • GS 1905:
    artık gözümüze sokar gibi belli ediyor kendini fenerasyon. Bu kadarına pes yani. Ne yapsanız boş Yine şampiyon CİMBOM yazdıracağız
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  • FENERESYON:
    bjk gibi şampıyonluğun az olabilir ama karekterin aynı deyil çok küçüksün şikebahçe
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