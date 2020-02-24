Ali Koç'un Fenerium tribününe atladıktan sonra çekilen videosu: Satmayın beni

24.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:25

Ali Koç, derbi sonrası kendi taraftarıyla tartışma yaşadı. Yerinden kalkıp atlayarak Fenerium tribününe inen Koç, devam eden arbedede taraftarlara "Satmayın beni" demesi videoya yansıdı.

FENERBAHÇE KAYBETTİ, TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-lacivertliler dün akşam oynanan derbide Galatasaray'a kendi evinde 21 yıl sonra kaybetti. Maç 3-1 sarı-kırmızılıların galibiyetiyle sonuçlanırken maç sonu Fenerbahçe tribünleri karıştı. Ersun Yanal istifaya davet edildi. Ali Koç'a tepkiler büyüdü.

KOÇ, TARAFTARLA TARTIŞTI

Ali Koç, maç sonunda kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartıştı. Koç, protokol tribünündeki yerinden kalkıp hemen altında bulunan Fenerium tribününe atlayarak geçti.

"SATMAYIN BENİ"

Fenerbahçe Başkanı, burada tribünün içine geçerken taraftarla arasındaki arbedede devam etti. Koç, kendisine tepki gösteren taraftarlara "Satmayın beni" diyerek seslendi. O anlar taraftarların kameralarına yansıdı.