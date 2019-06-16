Ali Koç'un Fenerbahçe'ye ne kadar bağışladığı ortaya çıktı

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Üyesi Selim Çeçen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sponsorluklar hariç Fenerbahçe'ye hibe ettiği rakamın 237.085.101 TL olduğunu açıkladı.

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye ne kadar bağışladığı ortaya çıktı

Ülker Stadyumu'ndaki Olağan Mali Genel Kurul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübe ne kadar bağış yaptığı da açıklandı.

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Üyesi Selim Çeçen yaptığı sunumda Başkan Ali Koç'un sermaye artışına 237 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Genel kurulda dağıtılan faaliyet raporunda sponsorluklar hariç rakamın tam olarak 237.085.101 TL olduğu belirtildi.

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