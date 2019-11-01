Ali Koç'un eleştirdiği futbolcu Skrtel çıktı

01.11.2019 14:11

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beIN SPORTS'ta katıldığı canlı yayında eleştirdiği eski Fenerbahçeli futbolcunun Martin Skrtel olduğu ortaya çıktı.

Canlı yayında isim vermeyen Ali Koç, transfer döneminde bir oyuncuyla yapılan pazarlığı anlatmış ve o futbolcunun teklif ettiklerin rakamın çok daha düşüğüne Avrupa'ya gittiğini ancak çıkan pürüzler nedeniyle yeniden Süper Lig'e döndüğünü söylemişti.

Ali Koç'un ismini vermediği o yıldız oyuncunun Slovak futbolcu Martin Skrtel olduğu anlaşıldı. 3 yıl Fenerbahçe'de forma giyen Slovak savunmacı, sarı lacivertli ekibin 2,5 milyon euroluk teklifi reddedip Atalanta'nın yolunu tutmuştu.

BAŞAKŞEHİR FORMASI GİYİYOR

Atalanta ile yıllık 1 milyon avroya anlaştığı öne sürülen Martin Skrtel, fiziksel olarak yeterli bulunmadığı için 20 gün sonra sözleşmesi feshedilmişti. Bu gelişmenin Skrtel, Süper Lig ekibi Başakşehir ile anlaşırken bir başka eski Fenerbahçeli stoper Simon Kjaer ise Atalanta'ya kiralık olarak gitmişti.