Ali Koç'u derbide kimse karşılaşmadı, maçı protokol tribününden takip etti

Tahkim Kurulu tarafından 30 günlük hak mahrumiyeti cezası kaldırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini protokol tribününden izledi. Koç'u statta hiçbir Galatasaraylı yönetici karşılaşmadı.

28.09.2019 21:01
Ali Koç'u derbide kimse karşılaşmadı, maçı protokol tribününden takip etti

Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mehmet Muharrem Kasapoğlu , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir , Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de izledi.

Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticileri Türk Telekom Stadı girişinde hiçbir Galatasaraylı yöneticinin karşılamaması ise dikkati çekti.

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YORUMLAR (4)

  • ASLANSARAY:
    Bir TFF baskani nasil olurda ali kocun saginda oturur oturacagi yer ortadadir mustafa cengiz ile ali kocun arasi olur demekki biz bosa Fenerasyon demiyoruz derhal istifaya cagiriyorum.
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  • AĞRILI:
    Şimdi ben tarafsız bisey söylim..ALLAH aşkına adam turkiyenin değil dünyanın sayili zenginlerinden ve turkiyedeki ekonomik gücü belli..yani bu adama şimdi trip atmak bu adamı karşılamamak adama koymaz adam anadan doğma aşmış bunları.. fatih terim adamla laf dâlasina giriyor tıpkı ünal aysala yaptığı gibi ünal aysal ne yaptı fatih terimi kabinin önüne koydu.fatih terim medya seni şişiriyor ama dikkat et bu adamlar kalbur üstü adamlar çapın da paranda yetmez bunlara..bunlar yanına aldigin damadinla köfteci dükkanını bastığın adamlara benzemez..
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