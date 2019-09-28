Ali Koç'u derbide kimse karşılaşmadı, maçı protokol tribününden takip etti

28.09.2019 21:01

Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mehmet Muharrem Kasapoğlu , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir , Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de izledi.

Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticileri Türk Telekom Stadı girişinde hiçbir Galatasaraylı yöneticinin karşılamaması ise dikkati çekti.